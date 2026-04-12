Il Consiglio comunale ha approvato con una maggioranza il Rendiconto di gestione 2025. Il documento evidenzia una situazione finanziaria stabile e una direzione amministrativa che punta alla crescita del territorio. La maggioranza ha commentato che il bilancio riflette scelte mirate a favorire lo sviluppo senza compromettere i servizi di base. La discussione si è svolta oggi in aula, con il voto finale favorevole.

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Rendiconto della gestione 2025. "Un documento che fotografa una situazione finanziaria solida e una linea amministrativa orientata – dice la maggioranza – alla crescita del territorio senza sacrificare i servizi essenziali". Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Maria Bice Ginesi, che ha sottolineato come il risultato sia frutto di "scelte politiche precise volte a garantire stabilità e a programmare il futuro della comunità". Tra le priorità dell’amministrazione, la riqualificazione di spazi pubblici per migliorarne sicurezza e fruibilità, con l’obiettivo di rendere il paese più vivibile per i residenti e più accogliente per i visitatori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rendiconto di gestione: "Comune solido e scelte vincenti"

Corte dei Conti, presentata un’interrogazione sui rilievi al rendiconto 2023 del Comune di CataniaPrimo firmatario dell’atto è il consigliere del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi, nella foto d’apertura con Gianina Ciancio.

Meloni sfida le opposizioni: governo solido e scelte drasticheLa premier Meloni ha lanciato una sfida diretta alle opposizioni durante un intervento in Aula, rivendicando la tenuta del governo e invitando i...