Rendiconto comunale Vidoni | Amministrazione incapace di gestire le risorse economiche

È stato approvato il rendiconto comunale per l'anno 2025, ma l'opposizione ha espresso forti critiche sulla gestione delle risorse economiche da parte dell'amministrazione in carica. La dichiarazione di un membro dell'opposizione ha definito l'amministrazione incapace di gestire correttamente i fondi pubblici, sollevando dubbi sul modo in cui sono state amministrate le finanze nel corso dell'anno. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione finanziaria adottate dalla maggioranza.