Tijjani Reijnders è tornato in Serie A dopo aver lasciato il Milan l’estate scorsa. Il centrocampista olandese era stato acquistato dal Manchester City per 57 milioni di euro più bonus. Tuttavia, la sua esperienza in Premier League potrebbe durare circa un anno, secondo le ultime indiscrezioni. La conferma della sua nuova destinazione non è ancora ufficiale, ma si parla di un ritorno nel campionato italiano.

L’olandese ha lasciato il Milan l’estate scorsa: il Manchester City ha investito 57 milioni più bonus per il suo cartellino Potrebbe finire dopo appena un anno l’avventura al Manchester City e in Premier di Tijjani Reijnders. Era iniziata col piede giusto, poi col passare dei mesi l’ex Milan ha perso smalto e centralità nel progetto tecnico-tattico della squadra di Pep Guardiola. Tanto che in Inghilterra si parla già da un po’ di una possibile partenza nel prossimo calciomercato estivo, naturalmente in caso di permanenza a Manchester dello stesso Guardiola. Fonti britanniche non escludono un ritorno in Serie A del classe ’98, quindi una seconda esperienza nel nostro campionato dopo quella, molto positiva, con il Milan durata due anni.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Reijnders di nuovo in Serie A: trovata la formula per il grande ritorno

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