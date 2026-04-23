18 lupi trovati morti in Abruzzo le prime analisi dell'Istituto Zooprofilattico | Avvelenati con pesticidi

Nel Parco d'Abruzzo sono stati rinvenuti 18 lupi morti. Le analisi dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo hanno confermato che gli animali sono stati avvelenati con pesticidi, somministrati attraverso bocconi di carne contaminati con fitofarmaci facilmente disponibili in commercio. Le autorità stanno indagando per accertare le responsabilità di questo episodio.