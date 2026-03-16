Trovate 14 foto nei faldoni sull'omicidio di Fausto e Iaio | Comparate le armi con gli agguati negli Anni di piombo

Nel procedimento sull'omicidio di Fausto e Iaio, sono state trovate 14 fotografie nei faldoni, che mostrano armi potenzialmente usate nell'agguato del 17 marzo 1978. I proiettili di quell'evento non sono più disponibili, ma le immagini potrebbero servire a confrontare le armi impiegate con quelle usate in altri fatti di sangue degli Anni di piombo.

I proiettili esplosi nell'omicidio di Fausto e Iaio il 17 marzo 1978 non si trovano da tempo. Tuttavia, dai faldoni sarebbero emerse 14 foto che potrebbero essere usate per la comparazione delle armi usate nell'agguato con gli altri fatti di sangue negli Anni di piombo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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