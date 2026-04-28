Regione sei fumetti per dire no alle morti sul lavoro

Una serie di sei fumetti è stata presentata con l’obiettivo di sensibilizzare contro le morti sul lavoro. Le storie, ispirate a fatti recenti, raccontano incidenti come persone schiacciate da trattori senza rollbar e altre cadute accidentali. Il messaggio principale è che nessuno dovrebbe perdere la vita durante l’attività lavorativa, sottolineando l’importanza di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Sei fumetti, un unico messaggio: non si può morire sul lavoro. “Di lavoro si deve vivere e non morire - 6 storie a fumetti” è una serie di storie a fumetti che raccontano altrettanti casi di morti sul lavoro ispirati dall'attualità: schiacciati da un trattore privo di rollbar, caduti da.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Trésors Méconnus de Méditerranée: Les Îles Cachées de Corse et leurs Gardiens|Documentaire Voyage-GD

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