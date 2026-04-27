Fumetti che fanno riflettere | gli studenti raccontano le morti sul lavoro

Un progetto che utilizza i fumetti per affrontare un tema delicato: le vittime di incidenti sul lavoro. Sei storie illustrate sono state realizzate dagli studenti per rappresentare situazioni di incidenti mortali che si verificano nel mondo del lavoro. Le narrazioni illustrate puntano a portare all’attenzione del pubblico le circostanze di queste tragedie, spesso ignorate o sottovalutate. Il progetto mira a stimolare una riflessione su un fenomeno ancora troppo presente.

Sei storie a fumetti per raccontare una realtà troppo spesso drammatica: quella delle morti sul lavoro. A disegnarle sono stati gli studenti della classe 3C della scuola media De André di Bologna, protagonisti di un progetto che unisce creatività, memoria e impegno civile. L’iniziativa è stata.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città con arte e creatività“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio storico e culturale di Cortona - dichiara l’assessore...

Cortona finisce sui fumetti. Gli studenti raccontano la città con l’arte del disegnoLa storia della città racconta il passato, ma può diventare anche uno strumento creativo per leggere il presente.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: OSPITE 2026: CLOD; Best of the Week – I migliori fumetti dal 20 al 26 aprile; 3 fumetti da leggere durante il ponte del 25 aprile; L’Associazione culturale Torino Comics presenta la mostra dedicata a Milo Manara, uno dei grandi maestri del fumetto internazionale.

Post sponsorizzato. Quale preferite tra tinta unita, fumetti o marmorizzata - facebook.com facebook

Anche in Italia è ufficialmente finito Solo Leveling, la serie a fumetti disegnata da DUBU (Redice Studio) e tratta dalle light novel di Chugong. Qualche settimana fa, Star Comics ha pubblicato l'ultimo numero. Ho parlato spesso di Solo Leveling durante gli anni, x.com