Rifiuti la Regione approva il nuovo Piano | Lazio verso l’autosufficienza entro il 2031

La Regione ha approvato un nuovo piano per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di rendere il Lazio autosufficiente entro il 2031. Si tratta di un documento che definisce le strategie per ridurre l’importazione di materiali e aumentare il riciclo, puntando a chiudere il ciclo dei rifiuti a livello regionale. La decisione arriva dopo un percorso di analisi e discussioni durato diversi mesi.

Roma, 22 aprile 2026 – Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza per il trattamento e lo smaltimento, 13 anni dopo la cessazione dei conferimenti presso la discarica di Malagrotta, la cui chiusura, senza prevedere un’alternativa, aveva messo in crisi tutto il sistema di gestione dei rifiuti. È questo l’obiettivo contenuto nel nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2026-2031 approvato dalla Giunta regionale, che ora dovrà passare l’iter legislativo in Consiglio regionale. Gli investimenti previsti. Con il programma PR FESR Lazio 2021-2027 la Regione Lazio...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Rifiuti, il Lazio verso il nuovo piano: due termovalorizzatori per fermare l’emergenzaRoma, 11 febbraio 2026 – Dalla riduzione della produzione di rifiuti all’autosufficienza impiantistica, passando per lo sviluppo dell’economia... Obesità, la Regione Abruzzo verso un nuovo piano di prevenzione e cura: nasce il tavolo tecnicoL’Abruzzo punta a diventare un esempio a livello nazionale nella gestione dell’obesità, con percorsi di cura strutturati, accessibili e continuativi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Termovalorizzatore, la Giunta regionale approva la delibera, pubblicato l'avviso dell'Agenzia regionale dei rifiuti; Nuova intesa per i rifiuti: stop ai progetti vicino ai confini e confronto con le Regioni; Rifiuti, domani alla Regione Lazio la presentazione del nuovo piano di gestione 2026-2031; Dal Veneto un piano da 100mila euro per la pulizia dei fiumi. Rifiuti, ecco il nuovo piano regionale. Confermata la discarica ad ApriliaIl Lazio prova a voltare pagina nella gestione dei rifiuti. Dopo anni segnati da emergenze e dipendenza da impianti fuori regione, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione ... latinaoggi.eu Presentato il nuovo piano regionale della gestione dei rifiuti, Rocca: Risolve le criticità che abbiamo ereditatoROMA (ITALPRESS) – Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR Lazio 2026-2031) approvato oggi dalla Giunta Regionale, che ora dovrà passare l’iter legislativo in Consiglio ... italpress.com Paura sulla provinciale, camion dei rifiuti si ribalta: ferito il conducente Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri - facebook.com facebook #COMO *Salvini, 'Variante della Tremezzina, non lasceremo i lavori a metà'* _'Ci sono maggiori costi, c'è un problema di smaltimento dei rifiuti'_ (ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Per la realizzazione della Variante della Tremezzina, nel territorio della provincia di x.com