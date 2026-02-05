L' attacco | Chi oggi governa lo fa anche pagando milioni di euro di debiti ereditati
Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, risponde alle critiche delle minoranze sulla gestione scolastica. In modo diretto, afferma che chi oggi governa si trova a dover pagare milioni di euro di debiti ereditati. Schiesaro non usa mezzi termini e ribadisce la sua posizione, evidenziando la difficoltà di amministrare con i problemi lasciati dal passato.
Dura presa di posizione del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, alla luce di alcune affermazioni pervenute nelle ultime ore dalle minoranze sul fronte della scuola. «Le dichiarazioni del consigliere Enrico Scacco sulle scuole di Cadoneghe - ha detto oggi 5 febbraio il primo cittadino - sono.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
L'attacco: «Chi oggi governa lo fa anche pagando oltre 10 milioni di euro di debiti ereditati»
Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, risponde alle critiche delle minoranze sulla gestione scolastica.
L'attacco: «Chi oggi governa lo fa anche pagando oltre 10 milioni di euro di debiti ereditati»Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro alla luce di recenti polemiche sollevate dal consigliere comunale all'opposizione Enrico Scacco che lamentava strutture scolastiche abband ... padovaoggi.it
