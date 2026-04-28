Dal 8 al 10 maggio a Reggio Emilia si svolgerà il festival Internazionale Kids, un evento di tre giorni dedicato a bambini e famiglie. La manifestazione prevede diverse attività e incontri in vari luoghi della città, con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani in esperienze culturali e artistiche. L’evento è organizzato per offrire momenti di intrattenimento e approfondimento, attirando visitatori da diverse zone.

Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 80 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola oppure potete abbonarvi. Dall’8 al 10 maggio torna il festival di Internazionale Kids a . Siamo ormai alla sesta edizione! Per tre giorni riempiremo piazze, musei, biblioteche, teatri, uno stadio e perfino l’aula magna dell’università con incontri e laboratori per bambine, bambini e curiosi di ogni età. Parleremo di intelligenza artificiale, fotografia, pronomi, fumetti, animali selvatici, momenti imbarazzanti, musica e molto altro. Ci saranno autrici che raccontano laghi nati per errore, reporter che attraversano l’Iran e le frontiere del mondo, illustratrici, musicisti e persone capaci di trasformare una domanda in una storia.🔗 Leggi su Internazionale.it

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