Playlist Altrecose a Reggio Emilia

Luca Sofri, fondatore e direttore editoriale del Post, presenta a Reggio Emilia il suo libro intitolato Playlist (Altrecose). Il volume raccoglie storie legate a oltre tremila canzoni, offrendo un'ampia sequenza di racconti e riflessioni sulla musica. L'evento si svolge in una località della città, attirando un pubblico interessato a scoprire le narrazioni che accompagnano le canzoni selezionate.

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri, e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso gratuito.🔗 Leggi su Ilpost.it

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