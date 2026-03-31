Civitavecchia Giovane studente va a scuola con un coltello a serramanico Denunciato per porto abusivo di armi

A Civitavecchia, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un giovane studente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’episodio è avvenuto nel contesto di un controllo di routine, e il ragazzo è stato segnalato per porto abusivo di armi.

A CIVITAVECCHIA i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un giovane studente gravemente indiziato per il reato di porto abusivo di armi, ai sensi dell’art. 699 del Codice Penale e in relazione alle disposizioni del Decreto Legge 24022026, n. 23. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un giovane armato all’interno della scuola. Per operare nella massima discrezione e tutelare la sensibilità degli altri alunni presenti, i militari hanno agito in abiti civili. Una volta individuato il giovane, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale, avvenuta alla presenza della Dirigente Scolastica e del padre del minore, convocato d’urgenza sul posto. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Civitavecchia. Giovane studente va a scuola con un coltello a serramanico. Denunciato per porto abusivo di armi Articoli correlati Va a bere un caffè con un coltello in tasca: denunciato per porto abusivo di armaVidigulfo (Pavia), 20 febbraio 2026 – Era al bancone di un bar con un coltello a serramanico in tasca. Ritrovato coltello durante controllo scuola: 18enne denunciato per porto abusivo d’armaUn giovane di 18 anni è stato denunciato alla Procura della dopo che, durante un controllo scolastico, è stato trovato in possesso di un coltello.