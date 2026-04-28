Reggio Emilia 14enne a scuola con mannaia da macellaio | minaccia un sedicenne per gelosia e poi entra in classe Intervento dei carabinieri arma sequestrata e minore denunciato

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dopo aver minacciato un sedicenne con una mannaia da macellaio e successivamente essere entrato in classe. L’intervento dei carabinieri ha portato al sequestro dell’arma e all’arresto del minore. La Procura per i minorenni ha aperto un procedimento per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. La vicenda si è svolta in un istituto scolastico della città.

L'intervento della Procura per i minorenni ha portato alla denuncia per minaccia aggravata e porto abusivo di armi a carico di un ragazzo di 14 anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Brindisi, un tirapugni in classe: denunciato quindicenne Carabinieri, l'arma è stata sequestrataDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza all’interno... Tra i rifiuti spunta una mannaia, arma sequestrata dai carabinieri in via DivisiA scorgere la presenza della mannaia è stato il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao: “Ero andato lì su richiesta dei residenti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Reggio Emilia, va a scuola con una mannaia nello zaino: denunciato un 14enne; Montecchio Emilia, 14enne va a scuola con la mannaia nello zaino per affrontare il rivale in amore; Mannaia a scuola, Torelli: Disagio crescente; Minaccia un coetaneo con una mannaia davanti a scuola. Reggio Emilia, va a scuola con una mannaia nello zaino: denunciato un 14enneMomenti di tensione davanti a una scuola in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 14 anni si è presentato armato di una mannaia da macellaio e ha minacciato un altro studente. L'arma, lunga o ... msn.com Montecchio Emilia, 14enne va a scuola con la mannaia nello zaino per affrontare il rivale in amoreÈ accaduto il 18 aprile all’interno della scuola superiore Silvio D’Arzo di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia ... corrieredibologna.corriere.it La supplente dà i voti dopo una verifica, la titolare li cambia. Indagate due prof a Reggio Emilia x.com Per disposizione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ratificata dal Gos della questura modenese, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Reggio Emilia. Si recheranno al “Braglia” solo coloro i quali risiedono al di fuori facebook