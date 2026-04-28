Alle 8:00 di questa mattina, all’ingresso di un istituto scolastico in provincia di Reggio Emilia, un ragazzo di 14 anni ha portato una mannaia da casa e ha minacciato un coetaneo di 16 anni. Le tensioni tra i due sarebbero legate a motivi di gelosia nei confronti di una ragazza. La polizia è intervenuta e ha denunciato il giovane per le minacce e il possesso dell’arma.

All’entrata dell’istituto, alle 8:00 del mattino, un 14enne avrebbe minacciato un 16enne con una mannaia portata da casa per delle tensioni dovute ad una gelosia verso una ragazza E’ a Montecchio Emilia che si è registrato un nuovocaso che vede protagonista un minore portare tra i banchi di scuola un’arma. Nella cittadina in provincia di Reggio Emilia, ad essere denunciato è stato un14enne che per aver introdotto nell’istituto una mannaiacon la quale avrebbe minacciato un compagno 16enne. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane all’esterno dei cancelli della scuola, intorno alle 8:00, si sarebbe avvicinato al compagno d’istituto estraendo l’arma: una mannaia da macellaio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Reggio Emilia, 14enne porta mannaia a scuola e minaccia compagno: denunciato

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