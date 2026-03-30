Durante un sopralluogo in un’area di bivacco, i carabinieri hanno trovato tra i rifiuti una mannaia, nascosta tra carta stagnola usata per fumare crack e altri materiali. L’elemento è stato sequestrato. La zona si trova in via Divisi, dove si svolgevano attività di abbandono di rifiuti e consumo di sostanze stupefacenti.

A scorgere la presenza della mannaia è stato il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao: “Ero andato lì su richiesta dei residenti - spiega - perché i gradini di questo ingresso della chiesa, ormai da tempo chiuso e in disuso, vengono utilizzati come luogo di ritrovo per chi vuole drogarsi. E la gente è stanca di questa situazione. Al mio arrivo ho notato i resti lasciati da qualche tossicodipendente, come la carta stagnola usata per fumare il crack e l'ago di una siringa”. Il vicepresidente della prima circoscrizione, mentre stava affrontando il problema con i cittadini che lo avevano contattato, si è accorto che sul davanzale dell'ex chiesa era poggiato quel grosso coltello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Tra i rifiuti spunta una mannaia, arma sequestrata dai carabinieri in via Divisi

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