Brindisi un tirapugni in classe | denunciato quindicenne Carabinieri l' arma è stata sequestrata

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato a Brindisi dopo aver portato un tirapugni in classe. La polizia ha sequestrato l’arma e ha avviato le procedure per le indagini. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno intensificato i controlli nelle scuole per prevenire episodi di violenza.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Prosegue senza sosta l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza all'interno degli istituti scolastici del territorio. In un clima di crescente attenzione, alimentato dai recenti fatti di cronaca che hanno visto il moltiplicarsi di episodi di introduzione di armi bianche nelle scuole, i militari della Stazione di Brindisi Centro, supportati dall'eccellenza operativa del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA), hanno portato a termine un intervento mirato a garantire la legalità e la serenità degli studenti e del corpo docente.