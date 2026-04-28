Reggio Cavalleria rusticana | giovani talenti sfidano la Callas
? Cosa sapere Il Conservatorio Cilea presenta Cavalleria rusticana al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria il 30 aprile.. I proventi della produzione saranno destinati al sostegno delle attività formative degli studenti calabresi.. Giovedì 30 aprile alle ore 21, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà la messa in scena di Cavalleria rusticana, con una produzione firmata dal Conservatorio di Musica F. Cilea che punta a far risuonare nuovamente le note di Pietro Mascagni nel cuore della città. L’appuntamento teatrale assume un valore simbolico profondo per l’intera comunità reggina, poiché si colloca esattamente ottant’anni dopo la riapertura del palcoscenico successivo ai restauri postbellici e a settantacinque anni dall’unica volta in cui Maria Callas calcolò quel palco interpretando l’Aida.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Daniel Oren trascina la ’Cavalleria rusticana’La ’Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni andata in scena sabato scorso al Comunale Nouveau (repliche fino a domenica prossima) è uno di quegli...
'Cavalleria rusticana', commedia di Giovanni VergaLa Compagnia Teatro d’Oggi presenta, per la XXV STAGIONE di PROSA 2025/26 presso il Teatro Angioino di Mola di Bari, con la Direzione Artistica di...
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Reggio, al Teatro Cilea il Conservatorio porta in scena Cavalleria Rusticana; Voli cancellati in Ue: niente risarcimento per carenza jet fuel, ecco perché; Cina, le industrie legate alle zone rurali in crescita nel primo trimestre; Operazione Mad Hatter, 9 perquisizioni volte a contrasto pedopornografia online.
Reggio, il Conservatorio Cila fa rivivere il fascino della grande lirica con ‘Cavalleria rusticana’Orchestra, coro e studenti in scena: il Conservatorio Cilea porta Mascagni nel massimo teatro cittadino. L’incasso finanzierà nuove attività formative ... citynow.it
Reggio Calabria, lavori negli orari di punta verso la strada per il Liceo "Volta": furia Ripepi, "non si può governare in questo modo" - facebook.com facebook
FULL TIME Finisce in parità a Reggio Emilia. Forza Palermo #ReggianaPalermo 1-1 | #Amunì x.com