La ’ Cavalleria rusticana ’ di Pietro Mascagni andata in scena sabato scorso al Comunale Nouveau (repliche fino a domenica prossima) è uno di quegli spettacoli capaci di soddisfare il pubblico ad ampio raggio. L’allestimento già ben noto di Emma Dante, con i suoi tanti simbolismi d’ispirazione siciliana, è stato ripreso con cura e fedeltà da Federico Gagliardi: restano dunque immutati i momenti di alta poesia favolistica (indimenticabili i cavalli umanizzati che tirano il carretto dipinto come nei migliori souvenir turistici), ma pure gli eccessi difficilmente spiegabili (le popolane di Vizzini che nel giorno di Pasqua ballano in piazza alzando le gonne fin sopra l’inguine), nonché le incongruenze liturgiche, per quanto suggestive (i riti della Passione trasferiti nel giorno della Resurrezione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniel Oren trascina la ’Cavalleria rusticana’

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