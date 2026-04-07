' Cavalleria rusticana' commedia di Giovanni Verga

Il teatro di Mola di Bari ospiterà sabato 25 aprile 2026 una rappresentazione della commedia

La Compagnia Teatro d’Oggi presenta, per la XXV STAGIONE di PROSA 202526 presso il Teatro Angioino di Mola di Bari, con la Direzione Artistica di Francesco Capotorto, e il Patrocinio del Comune di Mola di Bari, Sabato 25 aprile 2026 h.21 La Compagnia Teatrale Lino Conte in “ Cavalleria Rusticana “ di Giovanni Verga regia Alfredo Traversa Con Maria Pastorelli, Antonello Conte, Raffaella Nardella, Carmela Coviello, Max Lapen, con l'aggiunta della componente coreutica di Krystall Dance. La vicenda è ambientata in un villaggio siciliano dell’ottocento e racconta la storia d’amore, tradimento e vendetta: Santuzza, una giovane donna innamorata, scopre che il suo amato Turiddu l’ha tradita con Lola, ora sposata con Alfio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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