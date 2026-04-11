A Reggio Calabria si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Dopo un periodo di assenza, Daniele Romeo torna a partecipare alla campagna elettorale, annunciando il suo coinvolgimento con il movimento Reggio Futura. La città si prepara a un nuovo confronto tra i candidati, mentre le liste e i candidati si preparano a raccogliere consensi in vista del voto.

Il reggino si prepara a un nuovo confronto in vista delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio, con il ritorno ufficiale di Daniele Romeo nella competizione elettorale. Il candidato ha annunciato la propria partecipazione sotto l’insegna di Reggio Futura, puntando su un progetto che mira alla rinascita della città. Il percorso dell’uomo affonda le radici in una lunga militanza iniziata quando aveva appena 14 anni. Dopo aver ricoperto ruoli di rilievo come presidente della sezione giovanile di Alleanza Nazionale sia a livello provinciale che regionale, Romeo ha servito l’amministrazione comunale come consigliere dello stesso partito nel 2007, all’età di 27 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio torna al voto: Daniele Romeo riparte con Reggio Futura

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