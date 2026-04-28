Reggio Calabria l’Avs scommette su Battaglia | ecco il piano

A Reggio Calabria, la deputata Piccolotti ha presentato la lista Avs che sostiene il candidato Battaglia nelle prossime elezioni. La presentazione si è svolta in una riunione locale, con l’obiettivo di raccogliere sostegno per la candidatura. La lista include diversi candidati e si focalizza su determinati punti programmatici, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti pubblicamente.

? Cosa sapere La deputata Piccolotti presenta la lista Avs per il candidato Battaglia a Reggio Calabria.. La coalizione punta sul risanamento dei conti e sul potenziamento dei servizi sociali.. Al Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, martedì 28 aprile 2026, la deputata Piccolotti ha presentato la lista Avs per sostenere il candidato sindaco Domenico Battaglia nelle elezioni comunali previste per maggio. L’incontro ha una partecipazione massiccia, con le file del teatro affollate per ascoltare la proposta di un movimento che punta a portare innovazione e nuove idee nel tessuto cittadino. Piccolotti ha sottolineato come questa sia la prima volta che la sigla presenta una propria lista in città, dichiarando l’aspettativa per un risultato importante grazie a una composizione che include candidati di diverse fasce d’età.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria, l’Avs scommette su Battaglia: ecco il piano Notizie correlate Evento su Gianni Versace al MArRC, Battaglia: "Figura iconica per il brand di Reggio Calabria"La terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato l’evento dedicato a Gianni Versace, dal titolo: “La giovinezza, le... Reggio Calabria: la nuova sfida di AVS per il Comune si presenta? Cosa sapere La lista AVS presenta il programma al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria il 27 aprile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comunali Reggio, Avs deposita la lista: ecco i 32 nomi per il Consiglio; Europa Verde rilancia la sua presenza nel territorio: da Villa a Reggio prende forma una nuova rete · ilreggino.it; Comunali Reggio Calabria, Battaglia: Rimessi i conti in ordine, ora costruiamo città del futuro; Piccolotti, a Reggio prima volta della lista Avs, molto forte e inclusiva. Comunali Reggio, Avs deposita la lista: ecco i 32 nomi per il ConsiglioAvs entra così ufficialmente nella fase più calda della campagna elettorale, con una squadra composta da 32 candidati al Consiglio comunale. Con il deposito della lista, Avs definisce la propria ... citynow.it Elisabetta Piccolotti (AVS) a Reggio Calabria: il Ponte sullo Stretto una tarantella ingombrante e sporcaL’Onorevole Elisabetta Piccolotti si trova oggi a Reggio Calabria, in occasione dell’evento che apre la campagna elettorale di AVS, partito che sostiene il candidato Sindaco Mimmo Battaglia. Alleanza ... strettoweb.com Circoscrizioni a Reggio Calabria, dopo le spaccature il PD presenta il candidato Chiarolla: "rammarico per le divisioni" - facebook.com facebook