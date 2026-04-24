A Reggio Calabria, la lista AVS ha annunciato che presenterà il proprio programma al Cineteatro Metropolitano il prossimo 27 aprile. L’evento segna un momento importante per il gruppo politico, che intende condividere le proprie proposte con la cittadinanza. La presentazione si svolgerà in un contesto pubblico, coinvolgendo residenti e rappresentanti locali interessati alle prossime scelte amministrative.

? Cosa sapere La lista AVS presenta il programma al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria il 27 aprile.. L'aggregazione sostiene Mimmo Battaglia per le amministrative unendo Rifondazione Comunista, Partito del Sud e + Europa.. Lunedì 27 aprile alle ore 17:00, il Cineteatro Metropolitano del DLF in via Nino Bixio 44 ospiterà la presentazione ufficiale della lista AVS per le prossime amministrative di Reggio Calabria. La manifestazione pubblica segnerà un momento di svolta per la Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana, nata da appena un anno con radici profonde nel tessuto urbano. Il gruppo, che ha saputo intrecciarsi con Europa Verde per diventare protagonista nelle questioni dell’area metropolitana, correrà insieme alla coalizione dei Progressisti a sostegno del candidato sindaco Mimmo Battaglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: la nuova sfida di AVS per il Comune si presenta

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Civiltà calabro-greca Codice patmiaco 33 in lingua greca, redatto negli "scriptoria" basiliani a Reggio #Calabria nel 941 d.C. età bizantina. Con Omelie di San Giovanni Nazianzieno scritto dal monaco Nicola e figlio Daniele. Conservato a Patmos (Grecia). #art x.com