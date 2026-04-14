Interventi su lungomare ed erosione Cannizzaro annuncia 10 milioni per Reggio Calabria

Il governo ha assegnato complessivamente quindici milioni di euro alla regione Calabria, di cui dieci milioni destinati al territorio di Reggio Calabria. I fondi sono stati annunciati come interventi per il miglioramento del lungomare e per affrontare il problema dell’erosione costiera. La ripartizione delle risorse è stata comunicata da un rappresentante istituzionale locale, che ha spiegato come saranno utilizzate per interventi di manutenzione e tutela delle aree costiere.

Quindici milioni di euro assegnati dal governo alla Calabria, e dieci saranno per il territorio di Reggio Calabria. Francesco Cannizzaro svela quanto accennato ieri sui social dopo l'incontro a palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano, che già aveva anticipato essere molto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Cannizzaro sindaco, il legame con Reggio Calabria e gli interventi simboloIl deputato di Forza Italia che ieri ha ufficializzato la sua candidatura per le comunali, è legato alla città dello Stretto per una serie di... Reggio Calabria: Cannizzaro punta su social e giovani per vincereFrancesco Cannizzaro ha avviato la sua corsa per guidare Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, puntando su una strategia basata sul coinvolgimento...