Interventi su lungomare ed erosione Cannizzaro annuncia 10 milioni per Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha assegnato complessivamente quindici milioni di euro alla regione Calabria, di cui dieci milioni destinati al territorio di Reggio Calabria. I fondi sono stati annunciati come interventi per il miglioramento del lungomare e per affrontare il problema dell’erosione costiera. La ripartizione delle risorse è stata comunicata da un rappresentante istituzionale locale, che ha spiegato come saranno utilizzate per interventi di manutenzione e tutela delle aree costiere.

Quindici milioni di euro assegnati dal governo alla Calabria, e dieci saranno per il territorio di Reggio Calabria. Francesco Cannizzaro svela quanto accennato ieri sui social dopo l'incontro a palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano, che già aveva anticipato essere molto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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