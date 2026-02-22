L’azienda Pellemoda fra le Imprese Vincenti | Radicata sul territorio ma aperta ai mercati globali

Pellemoda si aggiudica il riconoscimento come impresa vincente grazie alla sua presenza radicata sul territorio e alla capacità di espandersi sui mercati internazionali. La causa è la sua strategia di crescita che ha portato a rafforzare la produzione locale e a conquistare clienti oltre i confini nazionali. La scelta di investire in innovazione e qualità ha permesso all’azienda di ottenere questo importante premio. La notizia conferma la solidità del settore della moda italiana.

© Lanazione.it - L’azienda Pellemoda fra le “Imprese Vincenti“: "Radicata sul territorio, ma aperta ai mercati globali"

Un nuovo riconoscimento va ad aggiungersi al palmarès di Pellemoda. L’azienda è stata appena inserita da Intesa Sanpaolo fra le “ Imprese vincenti ”. Firenze ha ospitato il secondo incontro dei quindici previsti nella nuova edizione di ‘’Imprese Vincenti’’, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese. Dieci PMI della Toscana e dell’Umbria hanno testimoniato a un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero. L’azienda empolese, Guidata da Azzurra e Giampaolo Morelli, rappresenta una realtà familiare fortemente radicata nel territorio, capace di affermarsi nel panorama internazionale grazie a “una visione strategica che integra innovazione, sostenibilità, valorizzazione del capitale umano e apertura ai mercati globali“. 🔗 Leggi su Lanazione.it Sicilia: 3 milioni di euro per l’export, imprese supportate verso nuovi mercati globali entro il 2026.La Sicilia investe tre milioni di euro per aiutare le imprese locali a entrare in nuovi mercati globali entro il 2026. Elezioni provinciali, Casa Riformista scende in campo. “Lista forte e radicata sul territorio”Casa Riformista annuncia la propria partecipazione alle elezioni provinciali di Caserta, con una lista radicata sul territorio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’azienda Pellemoda fra le Imprese Vincenti: Radicata sul territorio, ma aperta ai mercati globali; L'azienda empolese Pellemoda tra le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo; INTESA SANPAOLO: PRESENTATE A FIRENZE 10 IMPRESE VINCENTI TOSCANE E UMBRE; Intesa Sanpaolo: presentate 10 Imprese Vincenti toscane e umbre. L'azienda empolese Pellemoda tra le Imprese Vincenti di Intesa SanpaoloPellemoda è stata selezionata tra le Imprese Vincenti della sesta edizione del programma di Intesa Sanpaolo dedicato alle eccellenze imprenditoriali ... gonews.it DIRETTA | Intesa Sanpaolo premia le Imprese Vincenti di Toscana e Umbria #ANSA x.com INTESA Sanpaolo dà voce alle migliori pmi italiane con la sesta edizione di "Imprese Vincenti", il programma che la divisione... Leggi l'articolo #ImpreseVincenti - facebook.com facebook