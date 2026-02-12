Sicilia | 3 milioni di euro per l’export imprese supportate verso nuovi mercati globali entro il 2026

La Sicilia investe tre milioni di euro per aiutare le imprese locali a entrare in nuovi mercati globali entro il 2026. Le aziende dell’isola potranno così rafforzare la loro presenza all’estero e aumentare le esportazioni. L’obiettivo è spalancare le porte a mercati più grandi e diversificati, dando un impulso concreto alle imprese che vogliono crescere oltre i confini nazionali.

La Sicilia punta sull’export: tre milioni di euro per le imprese alla conquista dei mercati internazionali. L’assessorato regionale delle Attività produttive della Sicilia ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere l’espansione delle imprese siciliane sui mercati esteri. L’iniziativa, che copre il periodo da marzo a dicembre 2026, mira a rafforzare la competitività del tessuto economico regionale attraverso il supporto a micro, piccole e medie imprese, consorzi, distretti produttivi, reti di imprese e startup innovative. Un piano per l’internazionalizzazione. L’avvio di questo piano rappresenta una risposta concreta alla crescente necessità delle aziende siciliane di diversificare i mercati e ridurre la dipendenza dal contesto nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Amazon ha annunciato di voler investire 200 miliardi di dollari nel 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

