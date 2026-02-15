Fermo e Porto San Giorgio in festa | martedì la sfilata del Carnevale Baraonda con Lu Cucà e Re Carnevale

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale Baraonda, che coinvolge le città di Fermo e Porto San Giorgio, si svolge questa settimana a causa delle celebrazioni in corso. Martedì 15 febbraio, le strade dei due centri si riempiranno di colori e allegria grazie alla sfilata del Carnevale, che vedrà protagonisti Lu Cucà e Re Carnevale. Un evento che ogni anno attira molti cittadini e turisti, pronti a scoprire le maschere e i carri decorati.

Carnevale in festa tra Fermo e Porto San Giorgio: martedì sfilata per le vie del centro. Il tradizionale Carnevale Baraonda raggiungerà il culmine martedì 15 febbraio con una grande sfilata che animerà le vie di Fermo e Porto San Giorgio. Centinaia di partecipanti, tra gruppi, scuole e associazioni, si preparano a invadere il centro cittadino con un tripudio di colori, musica e allegria, celebrando un evento che rappresenta un momento di forte identità culturale e sociale per le due comunità marchigiane. Un corteo di tradizione e creatività. La sfilata prenderà il via alle ore 15:00, guidata dalle figure simboliche del Carnevale: Lu Cucà, Re Carnevale di Porto San Giorgio, Re Carnevale di Fermo e Mengone Torcicolli.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Carnevale, è tempo di Baraonda 2026 tra Fermo e Porto San Giorgio: “Veglioni, giochi e cortei: 20 giorni di festa”

Il Carnevale è arrivato e porta con sé due settimane di festa tra Fermo e Porto San Giorgio.

Carnevale a Rovelasca: sfilata e premi per i bambini nella frazione di San Giorgio

Rovelasca si anima con il Carnevale 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tragedia sui binari, trovato il corpo di un uomo: treni bloccati per ore sulla linea Adriatica; Carnevale, tutti gli appuntamenti nelle Marche in aggiornamento; Baraonda entra nel vivo. Giovedì mattina la consegna delle chiavi delle città di Fermo e P.S.Giorgio ai Re Carnevale; Porto San Giorgio protagonista alla Bit col brand Costa dei Borghi. Vesprini: Promozione per città e territorio.

fermo e porto sanPronti alla Baraonda: un carnevale, Fermo e Porto San Giorgio insieme con 20 giorni di eventiFERMO Da undici anni Fermo e Porto San Giorgio fanno Baraonda insieme: le due città sono unite dai festeggiamenti per il Carnevale. «Ringraziamo Marco Renzi – ... corriereadriatico.it

Consulta del Porto, primo vagito. Il sindaco Vesprini: «Per me è un sogno che si avvera»PORTO SAN GIORGIO Il sindaco Valerio Vesprini ha convocato la prima seduta della consulta del Porto turistico, nuovo organismo partecipativo fortemente voluto dall’amministrazione e, ... corriereadriatico.it