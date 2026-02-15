Fermo e Porto San Giorgio in festa | martedì la sfilata del Carnevale Baraonda con Lu Cucà e Re Carnevale

Il Carnevale Baraonda, che coinvolge le città di Fermo e Porto San Giorgio, si svolge questa settimana a causa delle celebrazioni in corso. Martedì 15 febbraio, le strade dei due centri si riempiranno di colori e allegria grazie alla sfilata del Carnevale, che vedrà protagonisti Lu Cucà e Re Carnevale. Un evento che ogni anno attira molti cittadini e turisti, pronti a scoprire le maschere e i carri decorati.

Carnevale in festa tra Fermo e Porto San Giorgio: martedì sfilata per le vie del centro. Il tradizionale Carnevale Baraonda raggiungerà il culmine martedì 15 febbraio con una grande sfilata che animerà le vie di Fermo e Porto San Giorgio. Centinaia di partecipanti, tra gruppi, scuole e associazioni, si preparano a invadere il centro cittadino con un tripudio di colori, musica e allegria, celebrando un evento che rappresenta un momento di forte identità culturale e sociale per le due comunità marchigiane. Un corteo di tradizione e creatività. La sfilata prenderà il via alle ore 15:00, guidata dalle figure simboliche del Carnevale: Lu Cucà, Re Carnevale di Porto San Giorgio, Re Carnevale di Fermo e Mengone Torcicolli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carnevale è arrivato e porta con sé due settimane di festa tra Fermo e Porto San Giorgio.

Rovelasca si anima con il Carnevale 2026.

