Un corpo senza vita è stato recuperato nelle acque del fiume Po, poco prima delle 19 di ieri sera, in località Morti della Porchera, nel comune di Corno Giovine. Al momento, il cadavere non presenta documenti e si tratta di un caso ancora in fase di verifica. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le operazioni di recupero e per avviare le indagini necessarie.

Il cadavere di un uomo è affiorato tra le acque del fiume Po iera sera, poco prima delle 19 in località Morti della Porchera, in territorio di Corno Giovine. Il corpo è stato avvistato sulla sponda piacentina e, quando la corrente lo ha trasportato più vicino alla sponda lodigiana, sono stati i vigili del fuoco del comando di Lodi a raggiungerlo con un gommone e riportarlo a riva. Il corpo è stato quindi trasferito sul pontile. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari dell’automedica del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratterebbe di un uomo di mezza età, vestito con una tuta e scarpe da ginnastica ai piedi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Recuperato un cadavere nel Po. Nessun documento, è giallo

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