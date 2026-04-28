Rea e Biondini uno sguardo creativo sulla poesia che da canzone si fa jazz
A Mola di Bari, domenica 3 maggio alle ore 20, si terrà un evento musicale dedicato alla fusione tra poesia e jazz. Due artisti presenteranno una performance che trasforma testi poetici in composizioni musicali, combinando elementi di canzone e improvvisazione jazz. L’appuntamento si svolgerà in una location che accoglie con entusiasmo questa proposta culturale, offrendo al pubblico un’esperienza musicale originale e coinvolgente.
Mola di Bari si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di rara intensità: domenica 3 maggio, alle ore 20.15, il Teatro Van Westerhout ospiterà il recital «Cosa sono le nuvole», protagonisti il pianista Danilo Rea e il fisarmonicista Luciano Biondini. L’evento rientra nella stagione.🔗 Leggi su Baritoday.it
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