Il re è arrivato negli Stati Uniti per una visita ufficiale che ha visto scambi di saluti e dichiarazioni pubbliche. Durante i meeting, sono stati affrontati temi legati alla situazione internazionale, con particolare attenzione all’Ucraina. Mentre il cerimoniale si è svolto secondo il programma previsto, sono stati lasciati intendere alcuni messaggi politici, senza che si siano registrate dichiarazioni dirette o provocazioni pubbliche. La visita si inserisce in un quadro di tensioni tra le nazioni coinvolte.

Una visita tra cerimoniale, diplomazia e messaggi politici. Tra sorrisi e dichiarazioni ufficiali, restano sullo sfondo le tensioni internazionali. Davanti a Carlo III, il presidente americano Donald Trump ha ribadito la forza dei rapporti tra Washington e Londra: “Gli Stati Uniti non hanno amici più stretti dei britannici”, celebrando i legami storici e di “sangue” tra i due Paesi. “La violenza non vincerà, uniti difenderemo la democrazia”, ha commentato parlando del tentato attentato a Trump al gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Chiarendo che “siamo d’accordo che non sempre siamo d’accordo” e “il legame tra Stati Uniti e Gran...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Re Carlo in Usa, sfregio a Trump: “Ecco cosa fare con l’Ucraina”

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