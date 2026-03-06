Ucraina Trump incalza Zelensky | Deve darsi da fare e chiudere accordo con Putin

Donald Trump ha nuovamente criticato Volodymyr Zelensky durante un'intervista a Politico, affermando che il leader ucraino deve impegnarsi di più per chiudere un accordo con il presidente russo. Ha ribadito che i negoziati tra le parti sono in corso, ma ha sottolineato la necessità di un impegno più deciso da parte di Zelensky. La sua dichiarazione si basa sulle sue opinioni riguardo alla situazione in Ucraina.

Donald Trump torna a criticare duramente Volodymyr Zelensky. In un’intervista rilasciata a Politico, il presidente Usa ha ribadito che i negoziati sono in corso, ma ha avvertito il leader ucraino: “Deve darsi da fare e concludere un accordo con Putin “. Il tycoon si è detto invece convinto della volontà di Mosca di porre fine alle ostilità, insistendo sulla disponibilità del leader russo a sedersi al tavolo delle trattative. Colloquio telefonico Zelensky-Meloni: il presidente ucraino ha ringraziato l’ Italia per “il supporto energetico durante l’inverno e per la decisione di proseguire l’assistenza militare all’ Ucraina anche quest’anno. Intanto il ministro degli Esteri di Kiev ha accusato l’ Ungheria di aver preso in ostaggio sette dipendenti di una banca ucraina a Budapest. 🔗 Leggi su Lapresse.it

