Commonwealth Day 2026 re Carlo III e la regina Camilla all' Abbazia di Westminster

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all’Abbazia di Westminster a Londra per partecipare alla cerimonia del Commonwealth Day 2026. La loro presenza è stata segnalata come parte dell’evento ufficiale che si tiene ogni anno in questa data. La cerimonia si svolge nella storica abbazia e coinvolge diverse autorità e rappresentanti delle nazioni del Commonwealth.

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all’Abbazia di Westminster, a Londra, per la cerimonia del Commonwealth Day. Presenti anche la principessa Anna e il principe e la principessa del Galles, Kate e William. Si tratta di una ricorrenza annuale che viene celebrata dai cittadini di tutti i Paesi del Commonwealth in Africa, Asia, Caraibi, Americhe, Pacifico ed Europa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

