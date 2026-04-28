Re Carlo III al Congresso a Washington standing ovation per il sovrano

Re Carlo III e la regina Camilla sono stati ricevuti alla Casa Bianca nel secondo giorno della loro visita di Stato negli Stati Uniti. Al loro arrivo, il sovrano britannico ha ricevuto una standing ovation da parte dei presenti. La visita prosegue con incontri ufficiali e cerimonie ufficiali tra le autorità statunitensi e i rappresentanti britannici. La coppia reale è stata accompagnata durante la giornata da vari eventi pubblici e diplomatici.

Re Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il presidente Trump e la first lady Melania. Poi il sovrano tiene un discorso davanti al Congresso a Washington,, divenendo il secondo monarca britannico a ricevere questo onore, dopo il discorso di sua madre, la regina Elisabetta II, nel 1991. Il discorso di Re Carlo III al Congresso a Washington Re Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il presidente Trump e la first lady Melania.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo III al Congresso a Washington, standing ovation per il sovrano Notizie correlate Leggi anche: Carlo III cambia ruolo, da sovrano a DJ. E il risultato è incredibile Leggi anche: Congresso Usa, standing ovation per Trump: "Questa è l'età dell'oro dell'America" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Re Carlo da Trump, dal garden party con Melania al discorso al Congresso: il programma della visita; Troviamo il modo di collaborare, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa; Re Carlo e Camilla in Usa, i reali accolti da Trump alla Casa Bianca; Re Carlo III oggi negli Usa: i timori, il tè con Trump e lo storico discorso al Congresso. Re Carlo III al Congresso a Washington: il sovrano è arrivatoRe Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il ... lapresse.it Re Carlo III da Trump, presidente Usa: Non abbiamo alleato più stretto del Regno UnitoLeggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo III da Trump, il presidente Usa: 'Non abbiamo alleato più stretto degli Uk' ... tg24.sky.it Re Carlo III a Washington, Trump rilancia la “relazione speciale” tra USA e Regno Unito tra tensioni e polemiche x.com Il pensiero di Carlo Verdone sulla rottura tra Gasperini e Ranieri - facebook.com facebook