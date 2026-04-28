Re Carlo III ha partecipato a un incontro al Congresso degli Stati Uniti, dove ha affermato che l’alleanza tra il suo paese e Washington è indispensabile e ancora più rilevante in questo momento. L’evento si è svolto in una cornice formale, dopo la cerimonia di accoglienza ufficiale alla Casa Bianca. Durante l’intervento, il sovrano ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i due paesi senza entrare nel dettaglio di ulteriori dichiarazioni.

In una cornice solenne e altamente simbolica e dopo la cerimonia ufficiale di accoglienza alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Re Carlo III ha tenuto oggi un articolato discorso davanti a una seduta congiunta del Congresso americano, in occasione della visita di Stato a Washington e delle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza. Il sovrano britannico ha rivolto un lungo intervento ai membri del Congresso, ai vertici istituzionali e ai rappresentanti del popolo americano, definendo il momento come "un'occasione di straordinario significato storico" e ribadendo la profondità del legame tra Regno Unito e Stati Uniti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Re Carlo III al Congresso Usa: "Alleanza con Washington indispensabile, più importante oggi che mai"

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