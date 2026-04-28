Re Carlo III al Congresso a Washington standing ovation per il sovrano – La diretta

Re Carlo III e la regina Camilla sono stati ricevuti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato negli Stati Uniti. Durante l’evento, il re ha ricevuto una standing ovation da parte dei presenti. La visita prosegue con incontri ufficiali e cerimonie ufficiali, mentre i dettagli dell’agenda non sono stati ancora comunicati. La coppia reale si trova in Nord America per rafforzare i rapporti tra i due paesi.

Re Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il presidente Trump e la first lady Melania. Poi il sovrano tiene un discorso davanti al Congresso a Washington,, divenendo il secondo monarca britannico a ricevere questo onore, dopo il discorso di sua madre, la regina Elisabetta II, nel 1991. Il discorso di Re Carlo III al Congresso a Washington Re Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il presidente Trump e la first lady Melania.🔗 Leggi su Lapresse.it

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