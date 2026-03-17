Carlo III cambia ruolo da sovrano a DJ E il risultato è incredibile

Carlo III ha deciso di sperimentare un ruolo diverso da quello di sovrano, diventando DJ e sorprendendo tutti con le sue performance. Oltre ad essere re, si dedicato anche a molte altre attività, tra cui giardiniere, pittore e barman, dimostrando una versatilità inaspettata. Il suo coinvolgimento in queste esperienze ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

(Adnkronos) – Giardiniere, pittore, barman, oltre che re, naturalmente. Non c'è attività nella quale Carlo non rinunci a cimentarsi, e perfino con una buona dose di successo. E adesso si è messo a fare anche il Dj. Certo, l'abito non era né casual e né da rapper, ieri sera, ma un impeccabile vestito total grey. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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