Congresso Usa standing ovation per Trump | Questa è l' età dell' oro dell' America

Il discorso di Donald Trump ha scatenato una standing ovation, dopo aver affermato che “il nostro Paese è tornato”. La sua dichiarazione ha riacceso l’entusiasmo tra i presenti, che hanno applaudito con entusiasmo. Trump ha concluso il suo intervento con un messaggio di ottimismo, enfatizzando il ritorno a un’era di prosperità. La reazione dei membri del Congresso ha mostrato un forte sostegno alle sue parole, alimentando il dibattito pubblico.

“Our nation in back”, il nostro Paese è tornato. Queste le prime prime parole di Donald Trump nel suo discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Congresso. “Non torneremo indietro questa è l’età dell’oro dell’America”, ha rivendicato il presidente Usa. Standing ovation al suo ingresso e cori “Usa, Usa.”. Lunghi applausi e tutti in piedi quando ha presentato la First Lady Melania. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

