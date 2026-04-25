Tè e parata militare la prima visita di re Carlo alla Casa Bianca

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha annunciato il programma della visita di re Carlo a Washington, organizzata in occasione del 250° anniversario degli Stati Uniti. La visita include un incontro ufficiale e un evento pubblico, con momenti dedicati alla commemorazione e alle relazioni tra i due paesi. Tra le attività previste, c’è anche una parata militare e un evento con il tè, simboli di tradizioni britanniche e statunitensi.

La Casa Bianca ha diffuso il programma della visita di re Carlo a Washington in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti. L'arrivo è presvisto nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, quando Donald Trump e la First Lady accoglieranno re Carlo e la regina Camilla. Le due coppie avranno quindi un tè nella Green Room. In seguito i reali visiteranno il nuovo alveare della Casa Bianca, situato nel South Lawn, in prossimità dell'orto della residenza presidenziale. Martedì 28 aprile, Trump e la First Lady ospiteranno la cerimonia ufficiale dell'arrivo, rifacendosi a una tradizione che risale al XVIII secolo, con gli onori militari al sovrano britannico e gli inni nazionali di entrambi i Paesi eseguiti dalla "The President's Own" United States Marine Band, mentre saranno sparati 21 salve di cannone.🔗 Leggi su Lanazione.it

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