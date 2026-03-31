Re Carlo III si trova negli Stati Uniti per una visita di Stato, durante la quale incontrerà l'ex presidente Donald Trump. L'agenda prevede anche una cena alla Casa Bianca e altri appuntamenti ufficiali. L'obiettivo dichiarato è rafforzare i rapporti tra le due istituzioni e approfondire le relazioni bilaterali. La visita è stata confermata dalle fonti ufficiali e si svolge in un momento di attenzione internazionale.

Visita di Stato negli Usa per Carlo III, incontro con Donald Trump, cena alla Casa Bianca e rilancio delle relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti nel 250° anniversario dell’indipendenza ReCarlo III e la regina Camilla saranno negli Stati Uniti dal 27 al 30 aprile per un viaggio ufficiale che punta a rafforzare i rapporti tra Londra e Washington.Una visita di Stato attesa da tempo e dal forte valore simbolico. In agenda, l’incontro con il presidente Donald Trump e una cena di Stato alla Casa Bianca. L’annuncio è stato confermato da Buckingham Palace e dallo stesso presidente a stelle e strisce, che ha espresso profondo rispetto per il sovrano britannico, sottolineando l’importanza dell’occasione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Re Carlo incontrerà Trump: “Rafforzare rapporti Buckingham Palace-Casa Bianca”

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