Re Carlo e il lavoro a maglia la passione antistress condivisa con l’olimpionico Daley

Durante il suo primo giorno di visita ufficiale negli Stati Uniti, re Carlo ha parlato di una sua passione personale, il lavoro a maglia. Ha condiviso questa passione con l’olimpionico Daley, sottolineando un interesse che considera antistress. La conversazione si è concentrata su questa attività, senza ulteriori dettagli su altri aspetti della visita. La discussione si è svolta in un contesto informale, lontano dalle consuete formalità ufficiali.

(Adnkronos) – Re Carlo ha avuto modo, durante il suo primo giorno di visita ufficiale negli Stati Uniti, di parlare di una sua grande passione, il lavoro a maglia. E lo ha fatto con un ex campione di tuffi, l'olimpionico britannico Tom Daley, che durante i Giochi Parigi 2024 era stato ripreso a bordo vasca.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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