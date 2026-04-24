Insegnanti professione o passione? Se non provi empatia con i ragazzi e le ragazze è un mestiere non adatto a te Ogni cosa è ANCHE passione Prima di tutto un LAVORO che va remunerato rispettato e valorizzato Il confronto sui social
Su Facebook, un post che affermava che insegnare è più una passione che un semplice obbligo ha suscitato un acceso dibattito nei commenti. Alcuni utenti hanno sottolineato l'importanza dell'empatia con gli studenti, mentre altri hanno ricordato che l'insegnamento rappresenta anche un lavoro che deve essere rispettato e adeguatamente retribuito. La discussione si è concentrata sui diversi aspetti della professione, tra passione e dovere, senza che si siano verificati sviluppi ufficiali o commenti di figure istituzionali.
Nella sezione commenti di un post Facebook in cui si afferma che “insegnare è passione, non un adempimento formale”, la discussione si è accesa subito. Il punto centrale? Per molti commentatori la passione può esserci, certo, ma non deve cancellare una parola considerata decisiva: professione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: Insegnare è una missione? “No, è un modo per farci lavorare gratis”, “E’ un mestiere che richiede molta passione”. Si scatena la rivolta sui social
Docenti di oggi, vocazione o professione? “La scuola non è un convento”, “La passione? Te la fanno passare”. I pareri socialIl duro sfogo di un'educatrice sui docenti disinteressati innesca un forte dibattito tra vocazione, stipendi bassi, burocrazia e studenti difficili...
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Docenti accattivanti? Il fascino lasciamolo agli influencer, La scuola non è un circo, Bisogna sapere la materia e saperla anche insegnare; Lucy Button e McQueens flowers: la professione del fiorista di lusso tra passione creativa, rigore ed imprevedibilità; SCUOLA | E scelta dell’università, un prof: ecco il mio tradimento, tra passione e disoccupazione.
Religiose: Minime della Passione, domani a Cosenza due ragazze di origine indiana faranno la prima professioneDue ragazze di origine indiana faranno la prima professione nell’Istituto delle Suore Minime della Passione a Cosenza. Domani, alle 10.30 nella chiesa dedicata alla beata Elena dell’Istituto religioso ... agensir.it
Prima di udire il rumore sordo dei quattro proiettili esplosi dall'uomo, i vicini di casa hanno sentito un acceso litigio - facebook.com facebook
Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb E LA NAVE VA Editoriale: Il Tempo, la bussola per orientarsi x.com