Insegnanti professione o passione? Se non provi empatia con i ragazzi e le ragazze è un mestiere non adatto a te Ogni cosa è ANCHE passione Prima di tutto un LAVORO che va remunerato rispettato e valorizzato Il confronto sui social

Su Facebook, un post che affermava che insegnare è più una passione che un semplice obbligo ha suscitato un acceso dibattito nei commenti. Alcuni utenti hanno sottolineato l'importanza dell'empatia con gli studenti, mentre altri hanno ricordato che l'insegnamento rappresenta anche un lavoro che deve essere rispettato e adeguatamente retribuito. La discussione si è concentrata sui diversi aspetti della professione, tra passione e dovere, senza che si siano verificati sviluppi ufficiali o commenti di figure istituzionali.