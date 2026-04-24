Un nuovo fronte si apre nel dibattito sulla Nato dopo la pubblicazione di una mail del Pentagono che suggerisce la possibilità di sospendere la Spagna dall’alleanza. La comunicazione, diffusa da un funzionario americano, fa riferimento a un’ipotesi legata al mancato sostegno del paese europeo nella gestione della crisi in Iran. La notizia solleva interrogativi sulla relazione tra le decisioni politiche e le conseguenze all’interno dell’organizzazione militare internazionale.

Una fuga di notizie interna al Pentagono, rivelata dall’agenzia Reuters il 24 aprile 2026, ha scatenato un terremoto diplomatico all’interno della Nato. Una mail preparata da Elbridge Colby, principale consigliere politico del Dipartimento della Difesa statunitense, delinea una serie di “punizioni” per gli alleati europei ritenuti non collaborativi nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra le opzioni più clamorose figurano la sospensione della Spagna dalla Nato. Spagna sospesa dalla Nato come ritorsione Il ricatto alle Falkland e l'asse Trump-Milei Cosa dice il diritto e cosa possono fare gli Usa Spagna sospesa dalla Nato come ritorsione Il pomo della discordia è il rifiuto del premier spagnolo Pedro Sanchez di concedere l’uso delle basi militari di Rota e Morón, oltre ai diritti di sorvolo, per le operazioni belliche contro Teheran.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spagna sospesa dalla Nato come ritorsione di Trump, funzionario Usa svela la mail del Pentagono contro Sanchez

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