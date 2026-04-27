Re Carlo III si trova a Washington per una visita ufficiale che include un incontro con Donald Trump. L’obiettivo dichiarato è cercare di rafforzare i rapporti tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, in un momento caratterizzato da tensioni e divergenze tra le due nazioni. La visita si inserisce in un quadro di incontri con diverse figure politiche e rappresentanti istituzionali, con l’intento di trovare un terreno comune e riavvicinare le parti.

Cresce l’interesse per la visita di Re Carlo III a Washington di oggi, che poi vedrà Donald Trump nel tentativo di restaurare i rapporti incrinati con il Regno Unito, anche a seguito delle discussioni con il primo ministro Keir Starmer. Ad accompagnare il sovrano ci sarà sua moglie, Camilla. Dopo la sparatoria alla Casa Bianca, è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza per evitare rischi. «Re Carlo verrà ed è una persona fantastica. Non vediamo l’ora», ha spiegato The Donald a Fox News, sottolineando che il suo interlocutore è «un rappresentante straordinario» e «coraggioso». Poi ha aggiunto: «Come sapete, ha un problema di salute ben noto e si è comportato in modo straordinario».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Re Carlo da Trump per ricucire gli strappi col Regno Unito: «Deve tenere il timone con un vento burrascoso»

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