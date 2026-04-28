Re Carlo bacia Melania in America Camilla debutta in rosa e poi copia Lady Trump

Da dilei.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il re e la regina sono arrivati negli Stati Uniti lunedì 27 aprile, dando inizio a una visita ufficiale. La regina ha indossato un soprabito Dior prima di cambiare abito per partecipare a un evento con i coniugi Trump, vestendo bianco come Melania. Durante la visita, il re è stato visto baciare una donna americana, mentre la regina ha scelto due diversi look nel corso della giornata.

Re Carlo e Camilla hanno iniziato il loro viaggio negli Stati Uniti lunedì 27 aprile. Al loro arrivo la Regina ha sfoggiato un soprabito bon ton, firmato Dior, per poi cambiarsi al volo e presentarsi al party con i Trump in bianco, esattamente come Melania. Ma non è la stessa cosa. L’accoglienza negli USA di Carlo e Camilla è stata molto calorosa. E i Trump si sono presi non poche libertà tra baci e abbracci fin troppo confidenziali. Ma procediamo con ordine. Re Carlo, Camilla debutta in Dior. Carlo e Camilla, come da programma, sono arrivati a Washington lunedì 27 aprile. La Regina è scesa dall’aereo sfoggiando un soprabito rosa confetto, firmato Dior.🔗 Leggi su Dilei.it

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