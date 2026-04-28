Il match tra Rayo Vallecano e Strasburgo si giocherà il 30 aprile 2026 alle 21:00, nella fase di Conference League. Le formazioni sono state ufficializzate, e le quote di scommessa sono già disponibili. La squadra spagnola ha raggiunto un risultato storico in questa competizione, avanzando nelle fasi finali, segnando un momento importante per i giocatori e i tifosi.

Il Rayo Vallecano ricorderà a lungo questa stagione: la Conference League ha rappresentato da subito un sogno per i Matagigantes che sono arrivati davvero avanti. Prima semifinale europea nella storia del club, l’andata si giocherà tra le mura amiche, giovedì notte, contro lo Strasburgo. Per la squadra di Vallecas sono sensazioni uniche e non sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Strasburgo (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Momento storico per i Matagigantes

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Risultati quarti di finale di Conference League: 1) Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk (and.0-3) (rit.2-2) 2) Aek Atene-Rayo Vallecano (and.0-3) (rit.3-1) 3) Strasburgo-Mainz (and.0-2) (rit.4-0) 4) Fiorentina-Crystal Palace (and.0-3) (rit.2-1) facebook