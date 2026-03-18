Il 19 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Rayo Vallecano e Samsunspor, valida per gli ottavi di finale della Conference League. Le formazioni sono state annunciate e le quote di scommessa indicano un leggero vantaggio per i madrileni. La squadra di Vallecas si avvicina ai quarti di finale dopo aver mostrato solidità nel primo incontro.

Il Rayo Vallecano sta vivendo con grandissimo trasporto il sogno europeo: la squadra di Vallecas sta disputando la Conference League e, dopo una buona fase campionato, ha dimostrato il proprio valore nella gara d’andata degli ottavi di finale. Il Samsunspor, che sul proprio campo è un rivale piuttosto complesso, è stato sconfitto per 1-3 a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Samsunspor (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes vicinissimi ai quarti

Articoli correlati

Samsunspor-Rayo Vallecano (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I padroni di casa possono sorprendere i MatagigantesTorna la Conference League e tornano le notti europee per il Rayo Vallecano: gli spagnoli si sono qualificati al quinto posto nella fase campionato e...

Samsunspor-Rayo Vallecano (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I padroni di casa possono sorprendere i MatagigantesTorna la Conference League e tornano le notti europee per il Rayo Vallecano: gli spagnoli si sono qualificati al quinto posto nella fase campionato e...

Contenuti utili per approfondire Rayo Vallecano Samsunspor Conference...

Temi più discussi: Samsunspor - Rayo Vallecano: diretta live Conference League Calcio 12/03/2026; Samsunspor - Rayo Vallecano : 1 - 3 (Conference League): cronaca, tabellino e statistiche; Ruleta alla Zidane e gol: giocata magica in Conference. VIDEO; Samsunspor - Rayo Vallecano: Punteggi live, Stream e risultati Testa a Testa 12/03/2026.

Pronostico Rayo Vallecano vs Samsunspor – 19 Marzo 2026La sfida del UEFA Europa Conference League tra Rayo Vallecano e Samsunspor si gioca il 19 Marzo 2026 alle 21:00 al Campo de Futbol de Vallecas. Un ... news-sports.it

Pronostico Samsunspor vs Rayo Vallecano Conference League 12 Marzo 2026Pronostico Samsunspor vs Rayo Vallecano in UEFA Conference League. Analisi della forma delle squadre, statistiche chiave, fattore campo ... europacalcio.it

I tifosi del Samsunspor hanno cantato "Pedro Sánchez Atatürk", ieri prima del match di Conference League col Rayo Vallecano. Un tributo al premier spagnolo, paragonato al padre della Turchia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, per la sua presa di posizio x.com

IL RAYO VALLECANO GODE IN TURCHIA Il Rayo Vallecano ottiene una convincente vittoria in Turchia contro il Samsunspor e ipoteca i quarti di finale di Conference League È la giornata di Alemao, attaccante brasiliano generalmente in ombra al Rayo che s - facebook.com facebook