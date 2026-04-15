AEK Atene-Rayo Vallecano Conference League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria greca nei 90 minuti?

Da infobetting.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League, l’AEK Atene affronta il Rayo Vallecano. Dopo la vittoria per 3-0 della squadra spagnola all’andata, l’AEK cercherà di ribaltare il risultato e avanzare in semifinale. La gara si svolge il 16 aprile 2026 alle ore 21:00, con le formazioni che si sfidano per un passaggio diretto alla fase successiva del torneo.

Il Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più felici della sua storia: la possibilità di approdare a una semifinale europea è concreta, visto che nella gara d’andata dei quarti di Conference League è arrivata una roboante vittoria per 3-0 con l’AEK Atene. Un successo così ampio ha sorpreso anche i più ottimisti nell’ambiente della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - AEK Atene-Rayo Vallecano (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria greca nei 90 minuti?

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