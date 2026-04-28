Raw 27.042026 Nuovi arrivi

Da zonawrestling.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di lunedì si è tenuto a Laredo, in Texas, l’ultimo episodio di Monday Night Raw trasmesso dalla Sames Auto Arena. La serata ha visto l’ingresso di nuovi lottatori tra i partecipanti e ha offerto diversi incontri tra i wrestler in programma. I fan presenti e quelli collegati in diretta hanno potuto seguire le sfide e le interviste che si sono susseguite durante la manifestazione.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Sames Auto Arena di Laredo, Texas. Lo show inizia con Seth Rollins che raggiunge il ring. Dice che c’è un motivo per il quale ha perso a WrestleMania contro Gunther, e non è che il suo avversario era migliore. Così come c’è un motivo per il quale Roman Reigns va a giro con la sua cintura. Il motivo ha un nome ed è Bron Breakker. Gli chiede di raggiungerlo sul ring perché hanno dei conti da risolvere. Bron insieme a Paul Heyman lo interrompe subito e lo raggiunge sul ring. Seth gli dice che gli ha dato tutto, e lo ha ripagato togliendogli ogni cosa. Ha dovuto rinunciare al titolo, al suo match a WrestleMania quindi vuole sapere che benefici ha avuto in cambio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - Raw 27.04.2026 Nuovi arrivi

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