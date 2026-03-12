Scala e giovani talenti | il concerto a Ravenna riparte

Questa sera alle 21:00 nella sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna si tiene un concerto che vede protagonisti giovani talenti europei e i solisti dell’Orchestra della Scala di Milano. L’evento rappresenta una collaborazione tra i nuovi musicisti e l’orchestra storica, offrendo un’occasione di esibizione in un teatro di rilievo. La serata coinvolge i musicisti in un programma che combina giovani promesse e professionisti affermati.

Stasera, alle 21:00 nella sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, si intrecciano le carriere di giovani talenti europei e i solisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. L’appuntamento, posticipato dal 10 febbraio a causa dell’indisposizione di un artista, rappresenta un punto di incontro tra la tradizione classica e le nuove leve della musica europea. L’evento è inserito nell’abbonamento Capire la Musica per la stagione 2025-2026 e vede sul palco nomi come Indro Borreani, Nastasia Dugardin, Sabina Bakholdina e Giovanni Inglese, uniti da una storia di scambi professionali intensi con l’istituzione milanese. Il concerto non è solo un’esibizione tecnica, ma il risultato di un percorso formativo che ha molti strumentisti della Young Musicians European Orchestra vincere concorsi per entrare nell’organico scaligero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

