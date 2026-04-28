Ravello fibra ottica contro bellezza | il rischio per il borgo

A Ravello, i lavori per la posa della fibra ottica hanno causato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. L'ex sindaco ha segnalato danni provocati dagli scavi, mentre i nuovi interventi con cemento rapido sono sotto osservazione per il possibile impatto sul centro storico. La questione riguarda soprattutto il rispetto dell’aspetto tradizionale del borgo e le modalità di esecuzione delle opere.

? Cosa sapere L'ex sindaco Amalfitano denuncia i danni da scavo per la fibra ottica a Ravello.. I nuovi interventi con cemento rapido rischiano di alterare il decoro del centro storico.. A Ravello, l’ex sindaco Amalfitano contesta la gestione dei lavori per la fibra ottica, denunciando il rischio che le nuove infrastrutture digitali distruggano l’identità storica e il decoro del territorio costiero. Il legame tra le generazioni si misura spesso nella cura delle pietre che calpestiamo. In Costiera Amalfitana, quel ritmo lento, scandito dal profumo della cucina preparata con i combustibili di un tempo, si scontra oggi con la frenesia di scavi e ripristini tecnologici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravello, fibra ottica contro bellezza: il rischio per il borgo Notizie correlate Fibra ottica nel borgo: già 150 le unità immobiliari con la banda ultra largaCastel di Sasso diventa un borgo smart grazie alla nuova infrastruttura in fibra ottica realizzata da Open Fiber, una rete in tecnologia FTTH... Riparato il danno alla fibra otticaÈ stato individuato e riparato il danno che ha causato il ‘down’ nelle linee telefoniche ed internet della rete sul quale si appoggiano diversi... Tutti gli aggiornamenti Ravello, Secondo Amalfitano: «No al dio fibra se distrugge il paesaggio»Un’analisi lucida e provocatoria sul rapporto tra progresso e tutela del territorio. Con questo intervento, Secondo Amalfitano, già sindaco di Ravello e voce del gruppo Prima Ravello, invita a rifle ... ilvescovado.it Vie colabrodo per la fibra ottica Il sindaco contro gli installatoriIl sindaco è sul piede di guerra per le strade colabrodo dopo la posa della fibra. «Ho ricevuto tantissime lamentele giuste e comprensibili – dice il sindaco Andrea Ceffa – in merito ai lavori ... laprovinciapavese.gelocal.it