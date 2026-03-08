Riparato il danno alla fibra ottica

È stato riparato il danno alla fibra ottica che aveva causato l'interruzione delle linee telefoniche e di internet nel comune di Faenza. La riparazione ha interessato la rete utilizzata da vari servizi pubblici, inclusa la centrale operativa della polizia locale. L’intervento ha ristabilito la connessione e ripristinato le comunicazioni.

È stato individuato e riparato il danno che ha causato il 'down' nelle linee telefoniche ed internet della rete sul quale si appoggiano diversi servizi pubblici del Comune di Faenza, compresa la centrale operativa della polizia locale. Nel pomeriggio di venerdì, nel corso di una lavorazione di scavo non a cielo aperto per la posa di tubazioni e cavi interrati di un cantiere sulla rete elettrica, sono stati fortemente danneggiati un'infrastruttura Lepida e un cavo da 144 fibre ottiche. "Il down – ha fatto sapere Lepida – ha riguardato numerosi punti della rete, causando alcuni disservizi ma non tutti bloccanti, grazie alla ridondanza creata dalla Rete Lepida con seconde vie.